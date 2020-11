Manca il vaccino contro l’influenza, Nizza sospende il progetto Vacci’Nice

Mancano i vaccini contro l’influenza stagionale e la città di Nizza si trova costretta a sospendere l’attività del centro Hancy (che si trova nell’omonima strada al numero 10).

Fino ad ora, all’interno del progetto comunale Vacci’Nice, sono state vaccinate 1.320 persone, sia a casa loro sia nella struttura: si tratta di persone anziane o fragili della quale la municipalità si era presa carico.

Ora restano soltanto 80 dosi, tutte prenotate e, nonostante lettere e solleciti non sono giunte, dalle strutture statali, nuove dose di vaccino.



Una penuria che si riscontra un po’ ovunque in Francia: la richiesta di vaccini, quest’anno, è andata oltre le previsioni e ci si trova di fronte ad una “rupture de stock”.



Proprio il cartello “rupture de stock” (esaurito) fa mostra di sé davanti a molte farmacie, anche se la campagna, iniziata ai primi di ottobre, ha consentito di vaccinare le persone a rischio.

I ritardatari si trovano in difficoltà: nelle prossime settimane dovrebbero giungere nuovi vaccini, ma per il momento anche la struttura sociale di Nizza ha dovuto alzare bandiera bianca.



Al massimo somministrerà la vaccinazione a chi si presenterà con il vaccino, anche se ormai le farmacie sono autorizzate a iniettarlo.

Il problema è che…manca la materia prima!



Secondo l'Union syndicale des Pharmaciens d'Officine, uno dei sindacati più grande della categoria, che ha condotto un sondaggio tra i suoi associati, tra il 70 e il 90% delle farmacie non ha più scorte. Cifre “ridotte” dal governo francese che, per bocca del Brigitte Bourguignon, ha indicato nel 16% delle farmacie quante si trovano in difficoltà.



Dall'inizio di ottobre sono state immesse sul mercato una decina di milioni di dosi di vaccino e risulta che nove milioni di persone siano già state vaccinate, un record in questo periodo dell'anno.