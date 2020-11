25 novembre il Principato di Monaco partecipa alla promozione e la protezione dei diritti delle donne

Il 25 novembre il Comitato per la promozione e la protezione dei diritti delle donne presenta la sua nuova campagna al Théâtre des Muses nell'ambito della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

L'obiettivo di questa giornata è sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta alla violenza contro le donne e ricordare alle persone le misure in atto nel Principato.

Céline Cottalorda, Delegata interministeriale per i diritti delle donne, ha affermato che “Finché ci sarà violenza, dovremo continuare ad agire contro questo flagello. La nostra azione si sta svolgendo su più fronti: prima di tutto c'è la prevenzione, l'informazione sugli aiuti e sui sistemi di emergenza, ma anche la formazione dei professionisti che si occupano di violenza ”.

Quest'anno, la campagna si concentra sulla violenza domestica e sulle sue conseguenze sia per le vittime che per i testimoni di tale violenza con un messaggio principale: la violenza non ha posto nelle nostre vite. “Troppo spesso, la questione della violenza domestica viene vista solo attraverso la vittima diretta. Tuttavia, non dobbiamo trascurare testimoni diretti come i bambini che possono sperimentare profondi disturbi emotivi e psicologici assistendo inconsapevolmente a questa violenza all'interno della casa ”, spiega Céline Cottalorda.

La campagna 2020 si basa su diversi punti salienti:

• La realizzazione di un film di finzione, da scoprire dal 25 novembre su Monaco Info, sul sito web del Comitato (www.dfm.mc), sui social network e sui media video della città. Questo film, con un bambino come protagonista, mostra che la violenza non uccide solo una vittima e che non è sempre visibile.

• L'organizzazione di un convegno moderato dal Segretario di Stato alla Giustizia, Robert Gelli. Intitolato "Giustizia di fronte alle sfide della violenza domestica", si svolgerà giovedì 26 novembre alle ore 18 presso la Scuola Tecnica e Alberghiera di Monaco (ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria a dfm@gouv.mc).

Lo svolgimento di questo evento è condizionato dall'evoluzione della situazione sanitaria.