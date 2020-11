Ligue 1: riparte il campionato, primeggiano i francesi

Con un turno di anticipo la Francia, campione del Mondo, ha conquistate le finali della Uefa Nations League a spese del Portogallo, sconfitto in casa dalla squadra di Didier Deschamps: un risultato notevole, raggiunto nonostante importanti assenza nella formazione.

La gara che si disputerà domani con la Svezia sarà dunque una pura formalità.

Dopo dieci incontri ( oltre un quarto del percorso totale del torneo di Ligue 1 ), il Paris Saint Germain è nuovamente solo in testa e l’impressione è quella che in quel posto si trovi benissimo e difficilmente lo abbandonerà.

La panchina dei parigini e lunghissima e fornitissima e, in una stagione segnata dalla assenze e dai forfait dovuti al coronavirus, proprio la possibilità di poter far fronte alle assenze con giocatori di primo livello può fare la differenza.

Prova ne è che le assenze del gioiellino Mbappe ed anche di Neymar sono stare coperte degnamente da giocatori, quali il nazionale italiano Kean, che a rete ci vanno con facilità.

Dopo dieci turni il Lens (che ha giocato due gare in meno a causa dell’epidemia di Covid) ha dovuto interrompere una marcia che era quanto mai autorevole. Con una partita in meno anche il Marsiglia e il Nantes.

Alle spalle del Paris Saint Germain le solite tre: Lille, Rennes e Marsiglia, mentre, a pari punti, un gradino più sotto troviamo Lione, Monaco, Nizza e Montpellier.

In coda il Digione perde continuamente terreno, così, come lo Strasburgo che lo precede di due punti. In “zona retrocessione” anche Lorient e Nimes.

La classifica cannonieri è guidata da Boulaye Dia del Reims con 8 reti, seguito con 7 reti da Kylian Mbappe del Paris Saint Germain e, con 6 reti, da Ibrahima Niane del Metz, da Burak Yilmaz del Lille e da Wissam Ben Yedder del Monaco.

Interessante anche la classifica dei passaggi decisivi che vede in testa Gaëtan Laborde del Montpellier con 5 passaggi decisivi, seguito da Florian Thauvin del Marsiglia con 5 assist e da Kylian Mbappe (Paris Saint Germain) e da Jonathan Bamba del Lille con 4 passaggi decisivi.

Un dato balza evidenti, di tutti gli atleti citati che sono in testa alle due classifiche, solo uno non è francese, Burak Yilmaz che è turco, come a dire che lo spazio ai giocatori di casa, nel campionato di Ligue 1, viene dato molti di più di quanto accade in altri tornei.

Anche con questo si spiegano i risultati raggiunti dalla squadra nazionale.

Terminata la pausa per le gare delle nazionali, il prossimo fine settimana darà spazio all’undicesima giornata.

Il derby tra Marsiglia e Nizza, in programma sabato 21 novembre, non dovrebbe essere disputato a causa dell’alto numero di casi di Covid 19 che si sono manifestati a Nizza, dove è addirittura chiuso il centro sportivo della società.