Lavorare nel Principato di Monaco: 8 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Technicien / Informaticien HelpDesk à la Direction de la Sûreté Publique.

Égoutier à la Direction de l'Aménagement Urbain.

Administrateur à la Direction de l'Environnement.

Quatre Élèves Lieutenants de Police à la Direction de la Sûreté Publique.

Administrateur Juridique au Service des Affaires Législatives relevant de la Direction des Affaires Juridiques.