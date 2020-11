Un nuovo alleato per tutte le donne

Fino a qualche anno fa si pensava che l'acquisto di una guaina contenitiva fosse esclusivamente indirizzato alle donne curvy o un po' più mature. Fortunatamente oggi questi stereotipi sono stati superati, infatti sempre più donne decidono di indossare una guaina rimodellante sotto i loro vestiti, chi per nascondere le cuciture dell'intimo o chi semplicemente desidera avere una silhouette invidiabile quando indossa un abito molto aderente. Tutti questi motivi hanno reso ormai questo indumento un vero e proprio must have che tutte le donne dovrebbero possedere nel loro armadio.

A cosa serve

Una guaina contenitiva, anche detta guaina snellente, è un capo di abbigliamento che deve essere indossato sotto gli abiti, al di sopra della biancheria intima, progettata proprio per andare a snellire alcune parti del corpo andando così a regalare una silhouette molto più armoniosa. Tutto ciò è possibile perché ogni guaina snellente viene realizzata con un particolare tessuto elastico che gli permette contenere la pancia e i fianchi, sollevare i glutei nonché mantenere il seno nella giusta posizione. In commercio esistono tante tipologie di guaine rimodellanti, abbiamo quelle che sembrano un classico slip a vita alta che permette di regalare una pancia piatta, a pantaloncini per comprimere le cosce, oppure a body per contenere pancia, fianchi e seno in un solo indumento.

Se indossata adeguatamente, senza cuciture e sotto gli abiti giusti, una guaina snellente è persino in grado di regalare fino ad una taglia in meno. Per questo ed altri molteplici motivi questo indumento è ormai diventato un vero e proprio alleato di tutte le donne.

Come scegliere quella giusta

Per dare l'effetto desiderato è fondamentale scegliere la guaina snellente in base al proprio fisico, infatti bisogna sottolineare che questo capo non è universale per tutte le donne, ma deve essere scelto con molta attenzione tenendo presente alcuni importanti fattori.

Taglia

Proprio come un classico indumento anche le guaine rimodellanti sono dotate di taglie. Questo è proprio il primo parametro da considerare quando si vuole acquistare una guaina snellente, infatti è necessario che questa non sia né troppo stretta, in quanto potrebbe andare a segnare ulteriormente le forme oltre che a limitare i movimenti, e né tanto meno larga poiché si andrebbe ad ottenere l'effetto contrario, andando a creare maggior spessore.

L'ideale sarebbe mantenersi sulla taglia che si indossa quotidianamente.

Materiali

La qualità dei materiali è fondamentale in quanto sono proprio questi che andranno a determinare la durata e la funzionalità di questo indumento. Nella maggior parte dei casi le guaine rimodellanti vengono realizzate in un tessuto elastico oppure in cotone, poiché si tratta di materiali in grado di garantire comodità e traspirabilità.

Pulizia

Poiché sono a diretto contatto con la nostra pelle, le guaine snellenti devono essere lavate spesso proprio per mantenere una maggiore igiene. A tal proposito è consigliabile lavarle a mano con acqua fredda e non stirarle mai.



Se siete alla ricerca della vostra prima guaina contenitiva vi invitiamo a visitare il sito www.marielulingerie.it, dove potrete trovare tantissimi modelli di lingerie contenitiva, senza mai rinunciare all'eleganza e alla sensualità.