Ligue 1: Il Monaco riceve il Paris Saint Germain, il Covid fa saltare Marsiglia – Nizza

La Francia ha fatto suo il girone dell’Uefa Nations League con 5 vittore ed un pareggio, battendo nell’ultima giornata anche la Svezia.

Dopo la parentesi dedicata alle rappresentative nazionali, torna il torneo di Ligue 1 con l’ undicesima giornata .

Una delle partite più attese, il derby del PACA tra Marsiglia e Nizza, è stata rinviata in quanto i rossoneri non sono in grado di schierare una formazione dopo che la pandemia di Covid 19 ha colpito oltre dieci atleti, compresi i due portieri.

Rinviati anche tutti gli incontri di Coppa di Francia, stante l’impossibilità di scendere in campo da parte delle squadre dei campionati inferiori che sono sospesi.

Le gare dell’ undicesima giornata inizieranno, venerdì 20 novembre, con due incontri che vedono impegnate formazioni di Champions: il Paris Saint Germain viaggerà alla volta del Principato di Monaco, mentre il Rennes incontrerà il Bordeaux.

Sabato 21 novembre verrà disputato un solo incontro, quello tra Brest e Saint Etienne dopo l’annullamento di quello del Nizza.

Domenica 22 novembre, infine, l’incontro più interessante si prospetta Lille – Lorient, mentre il Lione si recherà ad Angers.

Per quanto riguarda le altre due squadre del Mediterraneo, il Montpellier riceverà lo Strasburgo e il Nimes scenderà in campo a Reims. Completano il tabellino Nantes – Metz e Digione – Lens.

Quindi ripartiranno i tornei internazionali.

Per la Champions, martedì 24 novembre sono in programma Rennes – Chelsea e Paris Saint Germain – Leipzig. Mercoledì 25 novembre scenderà in campo il Marsiglia che riceverà il Porto.