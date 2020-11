Diritti dell’infanzia: video e conferenze per una settimana sul web

Il 20 novembre è la Giornata internazionale dei diritti del bambino proclamata con Convenzione internazionale di New York del 1989.

Inizia oggi anche la Settimana dei Diritti dell'Infanzia e la città di Nizza, in collaborazione con l'UNICEF, nonostante le problematiche contingenti connesse con la pandemia, ha voluto ugualmente dare vita ad una serie di iniziative a distanza.



Da oggi, venerdì 20 novembre e per una settimana sarà trasmesso quotidianamente un video educativo sul sito www.nice.fr e sul canale Youtube della Città di Nizza https://www.youtube.com/user/VilledeNice



In questi video professionisti e specialisti del settore rispondono alle domande poste dai bambini e danno delle risposte e offrono delle chiavi di lettura su argomenti che si riflettono sulla vita dei più piccoli.

All’iniziativa partecipano:



Diritto alla differenza - Jérôme Bianchi, neuropsicologo a Lenval;

Diritto ad essere ascoltati - Marie-Pierre Lazard, Avvocato presso l'Ordine degli Avvocati di Nizza, specialista in diritto di famiglia e consigliere comunale

Diritto ad essere trattati bene - Isabelle Filliozat, Psicoterapeuta, scrittrice, conferenziere sulla genitorialità positiva;

Diritto a non essere molestato - Gaëlle Frontoni, preside e consigliere comunale;

Diritto alla proteggere dalla dipendenza dallo schermo - Didier Veschi, psicologo ed esperto forense;

Diritto alla salute e al benessere - Anne-Laure Rubi, vicesindaco delegata alla famiglia ed alla prima infanzia;

Diritto ad essere ascoltati - Danielle Salducci, Vicepresidente del TJ di Nizza e Presidente della Chambre de la famille;

Diritti dei bambini - Claude Fondecave, Presidente del Comitato UNICEF Azur Méditerranée.

Ogni giorno un video alle ore 13 su www.nice.fr e https://www.youtube.com/user/VilledeNice

La mostra "Un bambino, un essere" e una canzone sono da pure inserite su www.nice.fr.

Quanti desiderano porre questioni o avere chiarimenti in ordine ai diritti dell’infanzia possono inviare una mail a droitsdesenfants@ville-nice.fr