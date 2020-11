Si avvicina Natale, cosa succederà in Costa Azzurra?

Si avvicina Natale, ma il Covid domina il paesaggio più della stella cometa: in tutti i comuni della Costa Azzurra e del Dipartimento delle Alpi Marittime, in queste ore, ci si interroga sul che fare.

Natale va salvato, è la parola d’ordine per tutti, ma le regole sono regole, vanno rispettate e vanno rispettati i sacrifici delle persone, la memoria di chi non ce l’ha fatta e, soprattutto, non bisogna correre rischi.



Così, giorno dopo giorno, giungono da diverse località le informazioni sulle decisioni assunte e vanno praticamente tutte nella direzione che ha annunciato la città di Nizza.

Nessun villaggio, evitare gli assembramenti, ma creare ugualmente l’atmosfera natalizia, dare una mano ai commerci, senza correre rischi.



Ecco la “mappa” aggiornata ad oggi sulle decisioni assunte da alcune località del Sud Est francese.