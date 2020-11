L'Oroscopo di Corinne per la settimana sino al 27 novembre

Ariete: Marte offre la spinta necessaria al fine di contrastare le avversità, calmare i bollenti spiriti, adeguarvi alle risapute costrizioni…. Ciononostante andrete spesso nel pallone per una serie di contesti, esulanti dal virus incombente, atti a farvi rimanere col fiato sospeso. Degli anzianotti motiveranno corrucci, un essere lontano vi mancherà parecchio, qualcuno vi farà battere il cuore e gli imprevisti non mancheranno. Quindi appellatevi a tutte le celate risorse e non andate in tilt.



Toro: si presagisce trambusto nel corso di giornate sufficientemente incasinate ed esiguamente beate… Rimarrete infatti stupefatti dal contegno di chi non ve la sta contando giusta o da un contesto indigesto. Ma non pigliatevela eccessivamente in quanto entro fine anno il tutto si definirà… In famiglia l’atmosfera sarà tesa e vi toccherà pure sostenere una spesa. Obbligatorio adoperarvi al massimo per cercare di adempiere a pesanti responsabilità. Una novella vi stupirà.



Gemelli: stufi, fiacchi e stanchi risponderete maluccio a chiunque capiti sotto tiro compreso chi non ne può niente dei vostri stati d’animo. Spuntano inoltre degli affetti o amicizie da ridimensionare, un disturbo da lenire e tanta voglia di mutare ciò che mai potrà funzionare. Eppure una mirabile personcina col suo sorriso e la sua tenerezza avrà modo di mitigare gli spleen e l’asprezza…Attenti a non strafare nel bere e nel mangiare: lo stomaco potrebbe singhiozzare…



Cancro: vi dividete in due categorie: quella dei medici, degli operatori sanitari, dei negozianti e dei lavoratori alle prese con timori, stanchezza ed incombenze e quella dei forzati nullafacenti stufi magari di una penalizzante condizione ma prima o poi tutto questo finirà basta unicamente sedervi sulla riva ed aspettare perché, se tutto va bene, vi ripiglierete per il Santo Natale. Chi ha figlioli si preoccuperà sia per la loro salute che per il torto subito da uno di essi.



Leone: meglio una sfuriata che una falsa pacatezza specie se avete a lungo ingollato bocconcini amari: reprimere gli istinti avrebbe l’unico scopo di favorire somatizzazioni… ragion per cui se qualcosa non funge vuotate il sacco e fatevi valere… Anche voi, come tanti, auspicate tempi migliori ma al presente non potete far nulla per variare lo stato delle cose ragion per cui lisciate la criniera e da buoni Leoni, guardate sempre avanti. Scambi di opinione con una persona dalla duplice personalità.



Vergine: non essendo mai oro tutto ciò che luccica state in campana fidandovi unicamente di rari eletti eludendo aleatori prospetti e facendo della diffidenza un baluardo. Talune questioni pecuniarie tormenteranno ma presto vi riscatterete grazie ad un’entrata impensata o a una geniale trovata! Comunque sia, le giornate fluiranno e, tra guizzi di tensione e altri di irascibilità, riuscirete a barcamenarvi. Occhio alle multe e a non spaccare aggeggi e gingilli…



Bilancia: la noia sta diventando quasi insopportabile e stufi di stare rintanati anelereste evadere dalla routine magari combinando con amici delle belle serate ma ciò non si può ancora fare quindi datevi una calmata ed accontentatevi di quello che passa il convento. In compenso sappiate che supererete una prova e che una manina, terrena o divina, vi sosterrà. Via vai di messaggi, telefonate e week end da consacrare in casa inventandovi magari qualcosina di speciale.



Scorpione: se strada facendo inciampate in sassi e sterpaglie non indietreggiate, tenete duro e… in caso di cadute, rialzatevi e ripartite evitando di cascare tra le scomode braccia dell’ansia e dell’agitazione. Sappiate inoltre che una persona, indipendentemente dalla scarsa frequentazione, vi stima, ama ed apprezza mentre un’altra puzza di falsità lontano un miglio ma avrete modo di capirlo regolandovi di conseguenza. Soggetti da spalleggiare senza bofonchiare.



Sagittario: tra lune storte, timori vari, apparirete piuttosto stremati e psicologicamente turbati ma con un po’ di pazienza vedrete che pure questo brutto momento si eclisserà… Al presente cercate di avere le massime precauzioni, far buon viso a cattivo gioco ed accettare le obbligatorie restrizioni. Un congiunto dalla crapa dura andrà messo in riga mentre tra coppiette dissestate non sono da escludere burrasche e mareggiate. Confidate inoltre in un’amica che vi potrà aiutare.



Capricorno: Saturno è onnipresente favorendo ulteriori soste forzate o procacciando contrattempi persino nelle sciocchezzuole quotidiane. Però nell’eterna legge di compensazione capirete che il male non vien solo per nuocere e che grazie a degli appoggi o consigli debellerete un fastidio. Preparatevi inoltre a notizie inattese e ad un paio di buffe sorprese atte a farvi un po’ sorridere. Qualche doloretto sparso renderà arduo un sciolto movimento e l’ansia toccherà gli apici.



Acquario: traete insegnamento da questa pausa obbligatoria imparando a vivere alla giornata, a non agitarvi o stressarvi inutilmente, a dare maggior rilevanza agli affetti, a dimenticare cattiverie e dispetti a favore di una maggiore disponibilità verso il prossimo e quando tutto finirà non temiate di mostrare i vostri sentimenti ringraziando chiunque vi sia stato d’aiuto in questo bruttissimo momento. Familiare od amico da spalleggiare o spronare e bugia da smascherare.



Pesci: alimenterà il focherello della speranza o sarà dispettoso questo primo quarto di Luna che il 22 novembre si forma nella vostra costellazione? Beh ambedue le cose visto che da un lato seguiterete ad auspicare un dicembre migliore mentre dall’altro vi porrà dinanzi a dilemmi, inquietudini o difficoltà di comunicazione con certe persone… Se avete bimbetti teneteli calmi con giochetti o diletti affinché non diventino ingestibili e raccomandate di stare a casina ai vostri vecchietti.



Ritorneremo ad abbracciarci, baciarci ed amarci sotto le stelle… Come una volta…