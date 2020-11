Dalla danza alla ginnastica: la città di Nizza “riempie” le ore di confinamento, l’importante è stare a casa

"Seniors in movimento" di Patrizia Gallo

Che fare a casa durante il confinamento?

Una delle risposte a questa domanda giunge dal servizio Senior della città di Nizza che cura una serie di video che aiutano a trascorrere il tempo dedicandosi anche ad attività utili per la salute e per mantenersi in forma.

Tutto gratuito a prova di clic.



Ecco le proposte della settimana



Ginnastica

Corso di ginnastica abdos-fessiers avec Virginie



Concerto dell’Orchestre Philarmonique de Nice – Jean-Sébastien Bach « La Passion selon Saint-Jean »







Yoga

Corso di yoga con Pascal Mehouas



Corso di zumba con Laurie

Concerto dell'Orchestre Philharmonique de Nice Gustav Mahler Symphonie n°6 en la minoreLa poesia legata alla musica folk con Emmanuelle, professeur de Théâtre e Benjamin, chanteur e musicien. Poema di Louis Aragon accompagnato da una canzone di Elvis Presley « Can’t help falling in love »

Corso di ginnastica dolce con una pallina da tennis a cura di Jimmy

Esclusivo per questa settimana il concerto presentato da Claudio chanteur e musicien che propone musiche e canzoni italiane e rock