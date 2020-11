Monaco si impegna nella settimana della riduzione dei rifiuti: Ridurre - riutilizzare - riciclare

La seconda edizione monegasca della SERD (European Week for Waste Reduction) si svolgerànel Principato sino al 29 novembre 2020.

La prima edizione del 2019 ha dato un buon inizio a questo evento con 60 realtà

partecipanti e 52 azioni identificate. Quest'anno ci aspetta un'edizione speciale,

con molte azioni eseguite virtualmente.

Il tema proposto per l'edizione 2020 è "rifiuto invisibile", quello per cui si genera

progettare, produrre, confezionare e consegnare prodotti ai negozi ad esempio, quindi invisibili per il consumatore. Ma le azioni dedicate alla sensibilizzazione delle 3R (Ridurre - riutilizzare - riciclare) sono sempre sotto i riflettori!

Scopri le azioni che gli stakeholder del Principato hanno preparato per te nel programma di questa edizione.

Una pagina Facebook https://www.facebook.com/SERDMONACO e il #SERD Monaco riunirà e renderà visibili le azioni nel Principato.