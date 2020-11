Agenzia di marketing: perché dovrebbero aumentare i propri servizi

Il marketing è un insieme di tecniche volte a posizionare un prodotto e un brand sul mercato, con lo scopo di aumentare le vendite e la notorietà del brand.

Tanti anni fa, sono nate le prime agenzie di marketing con l’obiettivo di promuovere e distribuire prodotti e servizi capaci di soddisfare i bisogni di uno specifico target di consumatori e capaci di realizzare gli obiettivi imprenditoriali delle imprese.

Le agenzie di marketing studiano e applicano numerose strategie di marketing che siano perfettamente in linea con gli obiettivi e le esigenze dei clienti. Il loro principale compito è quello di mettere in luce i punti di forza di un prodotto/servizio, raggiungendo un determinato target che viene analizzato prima di definire e mettere in pratica le strategie.

Cosa fa un'agenzia di marketing

Un’agenzia di marketing, quando acquisisce un nuovo cliente, cerca di comprendere a pieno le esigenze imprenditoriali e quali sono gli obiettivi da raggiungere, a cosa serve quello specifico prodotto/servizio e come può essere introdotto nel mercato. Diventa rivenditore di servizi di marketing ed avrai la possibilità di operare in un settore in continua crescita ed evoluzione.

Il primo passo fondamentale, dunque, è quello di individuare un target di riferimento, quindi un segmento di pubblico a cui viene dedicata l’intera strategia di comunicazione. Tutte le agenzie di marketing basano il proprio lavoro sulla regola delle 4P.

Le 4P del marketing sono il:

Prodotto: il bene o servizio che si vuole vendere all’interno di un mercato per soddisfare i bisogni dei consumatori;

Prezzo: quanto il consumatore è disposto a pagare per ricevere un determinato prodotto o servizio;

Punto vendita: come far giungere il prodotto al consumatore finale;

Promozione: quali sono le attività da svolgere per promuovere e far conoscere al mercato un’azienda con i suoi prodotti/servizi.

Come si sono evolute le agenzie di marketing nel tempo

Con l’evoluzione delle tecnologie, la nascita di nuovi canali social e la digitalizzazione sempre più affermata, anche le agenzie di marketing hanno subito delle evoluzioni e si sono adattate alle recenti tecnologie entrando nell’ambito del web marketing.

Alle tecniche di marketing tradizionali si sono affiancati nuovi metodi di comunicazione volte ad esprimere a pieno le potenzialità dei prodotti. In questi anni, in cui la digitalizzazione si è ormai affermata, anche il marketing si è adattato alle più recenti tecnologie per sfruttare il potenziale dei prodotti. Al marketing tradizionale, dunque, si è affiancato il linguaggio dei new media.

Quali fattori determinano la scelta di un’agenzia di marketing

Sul mercato sono presenti, attualmente, migliaia di agenzie di marketing online e offline pronte ad offrire un ampio numero di servizi promozionali per il cliente. La scelta tra le diverse agenzie di marketing e comunicazione, spesso, risulta difficile per due principali motivi:

Mancata competenza relativa al marketing, dunque non si conoscono a pieno i servizi offerti e non è possibile valutare se il corrispettivo richiesto è giusto o sbagliato;

Mancata fiducia nell’agenzia. Spesso le aziende cercano risultati immediati ma, come ben sappiamo, i servizi di web marketing richiedono un minimo di tempo per raggiungere nel modo ottimale determinati obiettivi.

Spesso, la scelta di un’agenzia di marketing si basa sul passaparola oppure grazie ai contenuti pubblicati dalla stessa agenzia online, che coinvolgono le imprese attraverso la persuasione e acquisiscono collaborazioni.

Tuttavia, è fondamentale cercare un’agenzia di marketing capace di trasformare le richieste in realtà, di capire le esigenze dei mercati e dei clienti e, infine, di ideare strategie promozionali che portano a risultati durevoli nel tempo e misurabili.

In particolare, un’agenzia di marketing oggi deve:

Offrire supporto strategico, quindi elaborare strategie e proporre soluzioni;

Avere un portfolio di esperienze diversificate;

Avere la capacità di analisi, in modo da acquisire i dati ed elaborare tecniche di marketing personalizzate in base al tipo di prodotto, target e cliente.