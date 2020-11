La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Rédacteur Principal au sein de la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique relevant du SGG.

Archiviste au sein de l'Administration des Domaines.

Un(e) Assistant(e) Social(e) à la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

Un(e) Assistant(e) en charge de l'Économat Diocésain à l'Archevêché de Monaco