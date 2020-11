Ligue 1: grande impresa del Monaco che batte il Paris Saint Germain

Sono partite col piede sbagliato le squadre francesi di Champions: il Paris Saint Germain, che pure vinceva con due reti di scarto grazie a Mbappe, si è praticamente disintegrato nel secondo tempo ed ha ceduto le armi di fronte ad un Monaco a dir poco strepitoso. Un secondo tempo autorevole ha consentito ai giocatori del Principato di ribaltare il risultato e di riportare un prestigioso risultato che li catapulta nelle parti alte della classifica.

Anche il Rennes è stato sconfitto, in questo caso fra le mura amiche, dal Bordeaux, mentre il Marsiglia (terza squadra di Champions) non ha disputato la gara con il Nizza a causa del Covid 19 che ha decimato le fila dei rossoneri della Costa Azzurra.

Brutte notizie, dunque, per le squadre di Champions che già si trovano in una situazione di classifica non semplice nei rispettivi gironi.

Colpo grosso, sabato 21 novembre, per il Brest che ha inflitto ben 4 reti al Saint Etienne che occupa una posizione in classifica sempre più preoccupante.

Sempre maggiore il distacco in fondo alla classifica, con il Digione battuto dal Lens che torna così alla vittoria e il Montpellier che, con qualche fatica, supera lo Strasburgo. Vince fuori casa pure la quarta “mediterranea”, il Nimes espugna infatti lo stadio del Reims, pareggiano invece Nantes e Metz.

Non perdono il bandolo della matassa il Lille che, battendo nettamente il Lorient, consolida il proprio secondo posto in classifica e rosicchia 3 punti al Paris Saint Germain e il Lione che va a vincere ad Angers.



In settimana ripartono i tornei europei.

Tra martedì 24 novembre e mercoledì 25 novembre si disputerà la quarta giornata dei gironi di Champions.



Nel girone E, martedì 24 novembre, il Chelsea riceverà il Rennes mentre se la vedranno e Krasnodar e Siviglia

Classifica

Chelsea FC 7

Sevilla FC 7

FC Krasnodar 1

Stade Rennais FC 1



Nel girone H, sempre martedì 24 novembre, il Paris Saint Germain riceverà il Leipzig, mentre l’altro incontro sarà tra il Manchester United e il Besaksehir.

Classifica

Manchester United FC 6

RB Leipzig 6

Paris Saint-Germain 3

İstanbul Başakşehir 3



Nel girone C, infine, mercoledì 25 novembre il Marsiglia riceverà il Porto, mentre l’altro incontro vedrà opposti Olympiacos e Manchester City.

Classifica

Manchester City FC 9

FC Porto 6

Olympiacos FC 3

Olympique de Marseille 0





Europa League

Nel girone C, giovedì 26 novembre, il Nizza ospiterà lo Slavia Praga, mentre il Bayern Leverkusen se la vedrà con l’Apoel Beer Sheva

Classifica

SK Slavia Praha 6

Bayer 04 Leverkusen 6

OGC Nice 3

Hapoel Beer-Sheva FC 3



Nel girone H il Lille ospiterà il Milan, mentre lo Sparta di Praga se la vedrà con il Celtic.

Classifica

LOSC Lille 7

AC Milan 6

AC Sparta Praha 3

Celtic FC 1