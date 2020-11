Tre concerti di Musica Barocca animano la Chiesa di Saint-Charles a Monaco

Voluti dal Comune di Monaco i tre concerti di musica barocca alla chiesa di Saint-Charles rappresentano un inizio del periodo natalizio.

Per mantenere tutte le norme di sicurezza si invitano i partecipanti a presentarsi alle 1930.

PROGRAMMA

1 dicembre 2020

Misteri Gloriosi

Les mystères glorieux du Rosaire dans l’Italie baroque

Par l’Ensemble La Fenice sous la direction de Jean Tubéry

OEuvres de Frescobaldi, Merule, Fasolo, Cazzati, Cima, Grandi, Florimi, Monteverdi



3 dicembre 2020

l’Assunzione della Beata Vergine - Alessandro Scarlatti

Par L’Ensemble Baroque de Monaco sous la direction de Matthieu Peyrègne

Redécouverte d’un chef-d’oeuvre baroque

Concert organisé avec le concours de la SOGEDA Monaco



4 dicembre 2020

Voyage musical dans l’Europe des Lumières de Charles Burney (1726-1814).

Charles Burney (1726-1814) à Paris et à Venise en 1770

Avec Nicolas Vaude, récitant - Pierre-Éric Nimylowycz, violon

et Olivier Baumont, clavecin et conception du programme.

Concert-lecture des récits de Charles Burney musicien, compositeur et musicographe anglais.