“Tutto sotto controllo”, la foto del giorno

In momenti di forte difficoltà, vi sono delle fotografie che aiutano lo spirito, che danno spazio all’immaginazione, che fanno “vivere bene”.



Come questa fotografia scattata da Ghjuvan Pasquale che racconta il “duro lavoro” di alcuni pensionati di Nizza che, pur privi delle sedie blu e delle panchine, sono intenti a controllare i lavori di rimozione del ponton in atto sulla spiaggia.



L’abbiamo intitolata “Tutto sotto controllo” …questa foto è in ogni caso una testimonianza dei tempi.



