La Colline du Château, conosciamo Nizza stando a casa (Video, Foto e Documentazione)

Ci troviamo dove tutto ha avuto inizio: la Colline du Château è un vero luogo della memoria, ci parla per millenni. Ci racconta di una terra, ci racconta di persone che sono venute per stabilirsi, ci racconta anche la nostra storia, la grande come la piccola, ci parla di gioie ma anche di dolori, battaglie, celebrazioni, sconfitte, nascite e di morte: insomma, ci parla di Nizza.



Ebbene abbiamo deciso di ascoltarlo. Cosa vi è di più appropriato che questo luogo storico - la Torre Bellanda – per raccogliere le parole di un testimone privilegiato.

Con l'antica torre di Saint-Elmo, questo edificio, che era anche un albergo e un museo navale, ospita ora "Il Bellandarium".



Così inizia il racconto del luogo dove si formò buona parte della storia della città.

La Colline du Château si può scoprire grazie alla documentazione predisposta dai servizi culturali della Città di Nizza che inseriamo al fondo di questo articolo.