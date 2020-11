Ligue 1: la dodicesima giornata è “incastonata” tra due turni internazionali, sorprese in vista?

Il Nizza stasera in campo con lo Slavia di Praga (foto tratta dal sito dell'OGC Nice)

Il torneo di Ligue 1 torna nel fine settimana e precede un nuovo turno di Champions ed Europa League, con gare che sono molto importanti per il prosieguo nel torneo.

Non sono da escludere pertanto delle sorprese nei risultati delle squadre che, in questo momento, sono impegnate su più fronti.

Ad avviare la dodicesima giornata , venerdì 27 novembre, sarà Strasburgo – Rennes.

Sabato 28 novembre il Marsiglia riceverà il Nantes e il Paris Saint Germain il Bordeaux: due incontri chiamati a verificare la tenuta, anche sotto il profilo nervoso, delle due squadre, col Paris Saint Germain chiamato a riscattare la sconfitta subita a Monaco e il Marsiglia a continuare la sua scalata in classifica.

Tutte le altre gare si disputeranno domenica 29 novembre e tra queste spiccano Nizza – Digione e il derby del Mediterraneo tra Monaco e Nimes.

Il Nizza ha l’occasione, incontrando l’ultima squadra in classifica, si andare a punti: sono gare come queste, sulla carta facili, ma incastonate tra incontri internazionali, che possono fare la differenza alla fine del torneo.

Il Montpellier viaggerà alla volta di Lorient. Le restanti gare prevedono Lione – Reims, Lens – Angers, Metz – Brest. Chiuderà la serie delle gare, domenica sera, un interessante Saint Etienne – Lille.

A luci alterne la prima giornata dei gironi di ritorno di Champions League, con due formazioni, il Rennes e il Marsiglia, già matematicamente eliminate

Nel girone E il Rennes ha perso contro il Chelsea e il Siviglia ha vinto in casa del Krasnodar. Il Rennes è così eliminato, con due turni di anticipo dalla Champions e può sperare solo nel terzo posto per transitare in Europa League.

Classifica

Chelsea FC 10

Sevilla FC 10

FC Krasnodar 1

Stade Rennais FC 1



Nel girone H il Paris Saint Germain ha battuto il Leipzig, mentre nell’altro incontro il Manchester United ha avuto facilmente ragione del Besaksehir. Nulla è ancora definito in questo girone

Classifica

Manchester United FC 9

Paris Saint-Germain 6

RB Leipzig 6

İstanbul Başakşehir 3

Nel girone C , il Marsiglia ha perso in casa col Porto, identica sorte per l’Olympiacos opposto al Manchester City. Per il Marsiglia è l’addio alla Champions con due giornate di anticipo.

Classifica

Manchester City FC 12

FC Porto 9

Olympiacos FC 3

Olympique de Marseille 0