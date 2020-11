I sapori italiani saranno protagonisti domenica 29 novembre 2020 a Villeneuve Loubet

Il tradizionale mercato italiano si terrà in Allée des Bugadières dalle 8:00 alle 17:00 nel rispetto delle normative sanitarie vigenti.



Antipasti, focacce, panettoni, formaggi, salumi, pasta, vini certificati, mieli, pesto e tante altre specialità… non meno di una dozzina di produttori saranno presenti per una varietà di tutti i sapori culinari d'Italia!