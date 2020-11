Ecco come cambierà il volto di Nizza: presto toccherà a Place Ile de Beauté e Rue Cassini

Riguarderà il quartiere del porto uno dei prossimi interventi di abbellimento e di riqualificazione del centro cittadino.

Il comune di Nizza ha avviato una concertazione con quartiere e popolazione relativa alla sistemazione di una delle aree più turistiche e frequentate della città: Place Ile de Beauté, dove si trova la chiesa che si affaccia sul porto e Rue Cassini, la strada che conduce fino a Place Garibaldi.

La riqualificazione dell’area, che, nelle intenzioni dell’amministrazione cittadina, dovrà trasformarsi in uno spazio di riferimento in termini di qualità urbana e mobilità, ha dato vita a un concorso che vede impegnati degli architetti al fine di individuare il progettista.

In attesa della nomina del team incaricato della progettazione, la Métropole ha avviato una consultazione pubblica per presentare i temi e i principali obiettivi immaginati per Place Ile de Beauté e per Rue Cassini.

Scopo di questa consultazione è quello di consentire alla popolazione di fornire la propria opinione e di avanzare suggerimenti ed osservazioni .

Progetti, disegni e materiale vario sono in libera visione presso la Maison des Associations (12 ter Place Garibaldi) dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì fino all’11 ottobre.