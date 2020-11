A Cap d’Ail è polemica sull’intestazione di una scuola. Il Comune la vuole dedicare a Samuel Paty, ma alcuni genitori si oppongono

E’ polemica, anche vivace, tra il Sindaco del comune di Cap d'Ail e alcuni genitori di alunni della scuola materna Saint-Antoine, inaugurata appena da due mesi.

Il comune di Cap d’Ail ha, infatti, deliberato di modificare il nome della nuova scuola intestandola a Samuel Paty, l’insegnante parigino ucciso da un terrorista dopo una lezione sulla libertà di espressione.

I genitori degli alunni hanno protestato contro la decisione del sindaco Xavier Beck, dicendosi favorevoli a che all’insegnante vittima della follia terroristica venga intestata una strada o una piazza, ma non una scuola .

Il loro timore è quello che questa decisione possa innescare degli attentati contro i piccoli che frequentano la scuola.

Il Sindaco ha ribadito la volontà dell’amministrazione cittadina di procedere all’intestazione della scuola per onorare il professore di storia e geografia di Yvelines, decapitato da un terrorista islamista lo scorso ottobre.

Già altre scuole, fa notare il primo cittadino, sono state dedicate a persone vittime del terrorismo e, in ogni caso “dobbiamo sottolineare in modo molto solenne il fatto che la nostra concezione della Repubblica non è quella dei terroristi islamisti”.

Per procedere all’intestazione della scuola, il comune di Cap d’Ail è in attesa dell’autorizzazione da parte dei parenti di Samuel Paty.