“Over Monte Carlo Mix” Il nuovo singolo e videoclip di Fabio Gomez

Da “Over (New York City)” a “Over (US Rainbow Remix)” per arrivare a questa meravigliosa versione Soul/Smooth Jazz intitolata “Over (Monte Carlo Mix)” in collaborazione con il trombettista Jazz Mauro Brunini, che vanta innumerevoli collaborazioni nel panorama jazzistico italiano ed internazionale da Tullio De Piscopo a Dave Douglas, da Paolo Fresu a i ”Flabby”. Supporter di Mario Biondi al Monte Carlo Film Festival condotto da Ezio Greggio e al Festival del cinema di Locarno.

“Over (Monte Carlo Mix)” fa vivere all’ascoltatore atmosfere Ambient, Chill Out e Lounge. Fabio Gómez si racconta e spiega che per realizzare questa versione, ideata e arrangiata insieme a DJ a.d.r.i.a di Berna, si è ispirato a uno dei suoi idoli di infanzia „SADE“ cantante britannica, a Paul S. Denman, Andrew Hale e Stuart Matthewman.

Il video ideato dall’artista e girato dal regista Domenico Buzzetti per Brain Vision nelle ville settecentesche tra l’esclusiva location di Villa Geno sul Lago di Como e Palazzo Malacrida a Morbegno, offre degli scorci suggestivi e onirici.

La produzione artistica è supervisionata da Marco Zangirolami (Roberto Cacciapaglia, Mahmood, Elisa, Fedez, Sfera Ebbasta e molti altri) che ha curato la registrazione audio, mix e mastering. Il mix e gli arrangiamenti sono a cura di DJ a.d.r.i.a., noto compositore e arrangiatore House, Elettro Dance, Music Funk Club e Chillout. Inoltre hanno collaborato la cantautrice inglese Peggy Johnson, che ha adattato i testi originali delle canzoni insieme a Mila Ortiz.

“OVER”: un brano magico, tra sogno e realtà per andare oltre e vivere questo difficile Natale e Capodanno in un’atmosfera serena e di pace. Un messaggio motivazionale pieno di amore puro quello di “Over (Monte Carlo Mix)” che simboleggia l’amore come un bellissimo fiore, una rosa.

Con gli occhi pieni di immenso splendore, cerchiamo tutti i momenti passati e condivisi: attimi tristi, di stupore, di felicità, con la sola consapevolezza che nulla ci può accadere se ci aggrappiamo a questo sentimento, amore puro, che ci insegna a essere migliori.

Vorremmo non svegliarci da questo sogno che ci regala l’eternità mentre i colori si fondono per crearne di nuovi.

Noi persone comuni continuiamo ad amarci per scoprirne i contenuti per creare un nostro “Over”, oltre.