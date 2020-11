Domizio Cipriani da Monaco presenta il suo ultimo libro I templari e gli Esseni

In questo manoscritto potrete trovare alcune delle antiche conoscenze alchemiche ed ermetiche Rosa+Croce, detenute dalla parte interna dell’Ordine del Tempio, l’Ordine d’Oriente, a tutt’oggi esistente nelle terre del Principato di Monaco.

Sarà possibile vedere come l’Ordine dei poveri Commilitoni del Cristo ebbero accesso a differenti dottrine e conoscenze filosofico/gnostiche, conoscenze che consentirono ai pochi membri della parte interna o Secretum Templi di creare la prima multinazionale piu’ influente della storia.

Potrete apprendere, attraverso particolari antichi esercizi e pratiche quotidiane, che non esiste scienza senza coscienza, e pertanto sarà un’esperienza unica da vivere e condividere. Una spiritualità interiore, in temporanea, uni-versale (o verso l’uno come ci indica l’anagramma).



Troverete la presentazione e la vision della istituzione Monegasca, ed inoltre potrete prendere conoscenza delle prime lezioni e degli esercizi pratici quotidiani realizzabili da tutti, consigliati dai docenti dell’Accademia del Centro Studi Rosa+Croce Monegasco, dipartimento estero e sede di esame di Psicologia Quantistica, del Centro Alti Studi Politici Internazionali Roberto AGO di Bari.

"Lo scopo delle mie opere è quello di stimolare nel lettore la curiosità nella ricerca, al fine di non dare per scontato le mie conoscenze, bensi’ utilizzarle per un approfondimento ed una crescita spirituale, nell’esperienza individuale come deve essere. “La tecnica per mantenere una perfetta salute mentale.

Nel libro l’Imperator Adjoint dei Freres Ainés de la Rose+Croix il Prof. Jean-Pierre Giudicelli Conte de Cressac Bachelerie, discepolo del Barone Julius Cesar EVOLA, ha voluto per la prima volta pubblicare un comunicato stampa da rendere pubblico, per chiarire che, a seguito della proliferazione di gruppi

rosacrociani e di Imperatori autoproclamati, si è sentito in dovere di chiedere ai 33 fratelli Rosa+Croce nel mondo ed agli istruttori, di allinearsi alla riorganizzazione iniziata da Daniel CARO, figlio di Roger ultimo Imperator F.A.R+C. Scelto dallo stesso per succedergli. Precisando che è una fortuna che Daniel abbia voluto continuare l’opera alchemica di suo padre dopo un « traversée du désert », e noi tutti lo ringraziamo. Roger CARO ha attualizzato una via conosciuta da tutti gli alchimisti, detta la « voie du cinabre », segnalata tra l’altro da Paracelso nel suo trattato « le secret des secrets » e molto diffusa in oriente, Anche se chiaramente, altre vie esistono, piu’ o meno lunghe, non è possibile sminuire l’impegno e la missione svolta da Roger CARO nelle F.A.R+C, ove tutte le sue opere, la sua vita e le sue dimostrazioni talvolta miracolose, ne sono testimoni."

Prof. Jean-Pierre Giudicelli Conte de Cressac Bachelerie. F.A.R+C depuis 1971, Ex-Régent de la Collégiale AL-KIMIA, Imperator Adjoint des F.A.R+C depuis 1987, Responsable de l’Ordre d’Oriente Grande Maison Magistrale d’Initiation de la Principauté de Monaco.

Tra le prefazioni, due molto autorevoli sono state scritte dal Prof. Giorgio BAIETTI, giornalista, scrittore, ricercatore. Collaboratore delle trasmissioni televisive Rebus, Mistero, Voyager e Freedom oltre il confine.

E da Giovanni Maria VOTA, ingegnere elettronico e informatico, conferenziere, docente e autore di varie pubblicazioni scientifiche e spirituali,.imprenditore, funzionario scientifico al Politecnico di Torino, sistemista in IBM, dirigente in diverse aziende in Italia e negli USA. Si occupa di fisica quantistica e fisica unificata.

Domizio Cipriani è nato e vissuto fino all’età di 29 anni a Milano, ove ha portato avanti l’attività di famiglia nel settore delle costruzioni e dello sviluppo immobiliare. Sportivo semiprofessionista, è pilota di auto e moto nell’enduro e nei rally raid, Maestro di arti marziali con tre cinture nere in differenti discipline. È sempre stato attirato dalla ricerca della gnosi e della verità e questo è dovuto anche al peso del nome che porta. A 29 anni, per sviluppare il suo lavoro anche nel campo finanziario, si trasferisce nel Principato di Monaco, ove fonda delle società con le quali oggi lavora come consulente finanziario internazionale. Nel 2010 ha il grande onore di poter riattivare l’Ordine Sovrano dei Templari di Montecarlo e viene nominato, per il suo background, Gran Priore Magistrale.

Questo incarico segna in positivo la sua vita, dandogli una linea guida universale da poter seguire con fiducia, l’opportunità di occuparsi di opere umanitarie e creare un’accademia ed un centro studi Rosa+Croce, all’interno di un Think Tank dell’Istituzione Monegasca, per poter trasmettere agli altri le conoscenze acquisite e la via della presenza a se stessi. Nel web site ufficiale dell’Istituzione, è presente una sezione dedicata ad un forum gratuito aperto a tutti di argomenti di “filosofia spirituale quantistica applicata” www.knighttemplar.net



Ha pubblicato i seguenti libri: “Il segereto della milites templi”, “Templar Order - Il cammino dei Templari- la via verso la saggezza”, tradotto in quattro lingue; “I Cavalieri Templari - Storia segreti filosofia spiritualità”; “Le Prieuré de Sion- una scienza sociale”; “Atlantide- Prieuré de Sion e Cavalieri del Tempio”; “Templari e Rosacroce- l'Ordine d'Oriente”, nelle versioni italiana ed inglese, “Le preghiere alchemiche dei Rosa+Croce”.