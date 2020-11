Ligue 1: Monaco a due punti dall’Olimpo, Nizza è crisi nera

La Champions assicura quote di nobiltà a chi vi partecipa, ma sicuramente fa perdere dei punti negli incontri di campionato che ne precedono le gare.

Questa la chiave di lettura che ha visto, negli anticipi della dodicesima giornata , il Rennes “fermato” dallo Strasburgo e il Paris Saint Germain costretto, egualmente, al pareggio dal Bordeaux.

Il Marsiglia, ormai eliminato dalla Champions, ha invece avuto ragione, nettamente, del Nantes. Non ha saputo approfittare di questi risultati il Lille che non é andato oltre al pareggio a Saint Etienne.

Ne approfittano le squadre che non hanno impegni internazionali, come il Lione che, battendo nettamente il Reims, compie un ulteriore passo verso le zone più alte della classifica.

Il Monaco si aggiudica, in modo convincente il derby con il Nimes e il Montpellier va a vincere a Lorient: le due squadre, assieme con il Lione e il Lille, sono ora a due soli punti dal Paris Saint Germain.

Brutte sconfitte interne per il Lens che, inaspettatamente, alza bandiera bianca di fronte all’Angers e il Metz sconfitto dal Brest.

Pessima sconfitta interna dell’OGC Nice che consente al Digione di ottenere la prima vittoria in campionato: i rossoneri hanno disputato un incontro scadente quanto sconclusionato e sono piombati in piena crisi. Praticamente eliminati dall’Europa Ligue, undicesimi in campionato vedono allontanarsi le posizioni che contano della classifica. Non è da escludersi che in settimana possano essere adottati dei provvedimenti da parte della dirigenza e la panchina di Patrick Vieira non sarebbe più molto sicura.

In settimana si gioca la seconda giornata dei gironi di ritorno della Champions e dell’Europa League.

La Francia ormai ne esce con le ossa rotte.

In Champions Rennes e Marsiglia sono già matematicamente eliminati e si giocano ora le residue speranze di conquistare il terzo posto in classifica che consente il ripescaggio in Europa League.

In questo “secondo torneo” il Nizza è ormai praticamente ai titoli di coda con qualche minima (ma sarebbe meglio scrivere praticamente inesistente), residua speranza di agguantare il secondo posto. Solo Paris Saint Germain, in Champions e Lille, in Europa League hanno concrete possibilità di passare il turno.

Queste le gare in programma durante la settimana

Champions

Nel girone C, il Marsiglia riceverà, martedì 1° dicembre, l’Olympiacos e il Porto se la vedrà Manchester City.

Classifica

Manchester City FC 12

FC Porto 9

Olympiacos FC 3

Olympique de Marseille 0





Nel girone E il Rennes giocherà, mercoledì 2 dicembre, in casa del Krasnodar e il Siviglia ospiterà il Chelsea.



Classifica

Chelsea FC 10

Sevilla FC 10

FC Krasnodar 1

Stade Rennais FC 1



Nel girone H, infine, il Manchester United ospiterà il Paris Saint Germain ha battuto il Leipzig e il Besaksehir se la vedrà col Leipzig.

Classifica

Manchester United FC 9

Paris Saint-Germain 6

RB Leipzig 6

İstanbul Başakşehir 3



Europa League

Nel girone C, giovedì 3 dicembre, il Nizza ospiterà il Bayern Leverkusen, mentre lo Slavia Praga se la vedrà con l’Apoel Beer Sheva

Classifica

SK Slavia Praha 9

Bayer 04 Leverkusen 9

OGC Nice 3

Hapoel Beer-Sheva FC 3



Nel girone H il Lille ospiterà lo Sparta di Praga e il Milan se la vedrà con il Celtic.

Classifica

LOSC Lille 8

AC Milan 7

AC Sparta Praha 6

Celtic FC 1 1