Spostarsi in sicurezza, Lignes d’Azur detta le regole

Per chi deve spostarsi è necessario che questo avvenga in piena sicurezza e i trasporti pubblici sono uno dei luoghi maggiormente sensibili.

Per questo Lignes d’Azur ha preso una serie di provvedimenti e di misure che dovrebbero garantire il rispetto delle principali regole per evitare il contagio. Il tutto in vista anche del 15 di dicembre quando cadranno una serie di divieti, oggi ancora in vigore.



Sospensione della vendita dei biglietti

Per eliminare ogni rischio di contatto, la vendita dei biglietti a bordo rimane sospesa. E’ possibile acquistare il biglietto tramite i distributori nella stazione del tram, nelle agenzie Lignes d'Azur o su Internet utilizzando l'applicazione che fornisce un titolo di viaggio dematerializzato.



Segnaletica sui mezzi di trasporto

Segnali a terra indicano ai passeggeri le distanze interpersonali da rispettare. Diverse le vetrofanie sulle porte del tram, sempre aperte ad ogni fermata che invitano a “Scendere prima di salire a bordo”, ricordano che “è obbligatorio indossare una mascherina” e sottolineano che Lignes d’Azur si appella al civismo di ogni passeggero perché tutti possano viaggiare in condizioni ottimali".



120 agenti mobilitati

All'interno della rete di trasporto vengono trasmessi messaggi audio per ricordare alle persone le norme sanitarie in vigore e per garantire il rispetto di queste norme sono stati mobilitati 120 agenti dell'unità dei controlli di sicurezza.