Dalla danza alla ginnastica, dalla musica al patrimonio: la città di Nizza “riempie” le ore di confinamento, l’importante è stare a casa

Che fare a casa durante il confinamento?

Una delle risposte a questa domanda giunge dal servizio Senior della città di Nizza che cura una serie di video che aiutano a trascorrere il tempo dedicandosi anche ad attività utili per la salute e per mantenersi in forma.

Tutto gratuito a prova di clic .



Ecco le proposte della settimana



GINNASTICA

Corso di ginnastica di coordinazione ed equilibrio con Jana:





PATRIMONIO

MUSICA

CULTURA

DANZA

La storia della Cascata di GariautPasseggiata pop rock presentata Benjamin e Stu con l’esecuzione di "Hang me ho hang me":MAMAC - Niki de Saint PhalleAlla scoperta della vita e dell'opera di Niki de Saint Phalle, una delle artiste più famose della seconda metà del XX secolo:Restiamo negli Stati Uniti con Michel e Geneviève che offrono una panoramica musicale di questa Nazione.

MAGIA

Una serie di magie e di dimostrazioni di abilità







MUSICA

SPORT

Breve pausa musicale con Vera Novakova, primo violino dell'Orchestra Filarmonica dell'Opera di Nizza. Jules Massenet: "Meditation" di ThaïsUn nuovo corso di ginnastica pilate presentato da Virginie