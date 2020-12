Il Grimaldi Forum di Monaco ha una nuova grande ed unica terrazza da 600 metri quadrati vista mare

E' stata inaugurata la terrazza Ravel del Grimaldi Forum Monaco: 600 m2 con vista libera sulla futura estensione in mare.

I clienti lo hanno sognato, il Grimaldi Forum l'ha fatto! Inaugurata martedì 1 dicembre, la terrazza Ravel è la nuova attrazione del centro culturale e congressuale monegasco, in attesa dell'ampliamento del suo edificio come parte del principale progetto di urbanizzazione offshore di Monaco che sarà operativo alla fine del 2024.

Riuniti attorno a SAS il Principe Alberto II, SE Pierre Dartout, Ministro di Stato, Stéphane Valeri, Presidente del Consiglio Nazionale, Patrice Cellario, Consigliere-Ministro dell'Interno, Jean Castellini, Consigliere-Ministro dell'Economia e delle Finanze , Marie-Pierre Gramaglia, Ministro Consigliere per le Attrezzature, Ambiente e Urbanistica, e molte personalità del Principato, in particolare Patrice Pastor, in rappresentanza di Mareterra, hanno partecipato all'inaugurazione della nuova terrazza Grimaldi Forum di Monaco.

Chiamata terrazza Ravel, questa piattaforma è di quasi 600 m2 nell'Espace Ravel, la principale sala espositiva di 4.000 m2 del Grimaldi Forum con molteplici configurazioni.

Situata sul lato mare del palazzo e affacciata sul lungomare che lo costeggia, questa terrazza è il luogo ideale per allestire lounge dedicate e spazi di networking o organizzare finger buffet e cocktail all'aperto fino a 800 persone. in piedi.

È stata realizzata in coerenza architettonica con l'edificio da Frédéric Genin, uno dei due architetti del Grimaldi Forum; per Sylvie Biancheri, Amministratore Delegato di GFM "Sembra che sia sempre esistito perché ha trovato il suo posto naturalmente ... è un bellissimo regalo di compleanno per il nostro ventesimo compleanno, i suoi beni sono molteplici e ci offrono grandi prospettive".

L'arrivo di questa terrazza costituisce un forte argomento commerciale per il Grimaldi Forum Monaco, che ha tutte le carte in regola per perpetuare il suo successo negli ultimi anni e in particolare la sua attività record nel 2019, poco prima della crisi sanitaria del 2020, con 290.000 visitatori. , quasi 120 eventi e solo 13 giorni di vacanza. Terrazza Ravel è anche una leva per la ripresa, sperata nell'autunno del 2021.