Obiettivo: salvaguardare il mare. La Métropole finanzia quattro start up

La Métropole Nice Côte d’Azur ha fatto dell' economia sostenibile del mare e della protezione delle coste una delle sue priorità e ha posto le nuove tecnologie e l'innovazione al centro della sua attività in questo settore.

Nel luglio 2020, la Métropole ha lanciato la prima edizione del Blue Innovation Challenge, che mira a identificare le aziende con soluzioni innovative nel settore marittimo, in particolare la gestione portuale, la protezione costiera, le biotecnologie e le energie marine rinnovabili.



Lo scorso settembre, un comitato di esperti, ha selezionato quattro startup tra le 17 proposte pervenute che saranno sovvenzionate per un importo di 50.000 euro per poter testare e sperimentare la loro innovazione nel territorio metropolitano.