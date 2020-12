La Cultura tiene nel Principato di Monaco: ecco gli spettacoli di dicembre

Per continuare il percorso avviato a novembre dalla Direzione Affari Culturali e dagli Enti culturali del Principato, per offrire spettacoli ad un prezzo unico allettante per mantenere l'accesso alla cultura, prosegue l'operazione "Culture & You". a dicembre con un programma ricco ed eclettico a prezzi sempre vantaggiosi.

Così, il Grimaldi Forum, l'Opera di Monte-Carlo, l'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, il Teatro Princess Grace, i Ballets de Monte-Carlo, l'Istituto Audiovisivo di Monaco, i musei e la Sala delle Esposizioni du Quai Antoine-Ier presenta molti momenti culturali di qualità durante tutto il mese.

La programmazione e gli orari degli spettacoli sono adeguati per consentire ai residenti di partecipare secondo le norme in vigore. Tutti i dettagli possono essere trovati online sul sito web del governo:http://www.montecarloticket.com/