Il Nizza licenzia l’allenatore, la squadra affidata ad Adrian Ursea

La sconfitta interna imposta, in Europa League, dal Bayer Leverkusen dopo la dura lezione imposta, sempre all’Allianz Riviera dal “fanalino di coda” Digione, sono costati la panchina a Patrick Vieira che dalle prime ore di questa notte non è più l’allenatore del Nizza.

Il campione del mondo nel 1988 “paga”, assieme con i suoi più stretti collaboratori Christian Lattanzio e Matt Cook, una serie di risultati negativi che hanno fatto piombare i rossoneri nel pieno di una crisi dalla quale non sarà facile uscire.



Al posto di Vieira in panchina siederà l’ex nazionale rumeno Adrian Ursea che avrà quale vice Frédéric Gioria.



Il nuovo allenatore del Nizza era già nell’organico societario come vice di Vieira, ha 47 anni e si è formato in Svizzera in tre compagini: Servette Genève, Neuchâtel Xamax e a Meyrin.



La decisione è stata annunciata, poco dopo la mezzanotte, quando i giocatori avevano abbandonato lo stadio, all’ormai ex allenatore in una delle serate più difficili per la squadra di Nizza.



Ora parte la sfida di Adrian Ursea che dovrà cercare di invertire la tendenza e capovolge una situazione che non è semplice e che rischia di compromettere i piani del Nizza che prevedono, in questa stagione, almeno la qualificazione all’Europa League, ma che, alla vigilia del torneo, non disdegnavano di indicare nella partecipazione alla Champions il vero obiettivo.

Una prospettiva, al momento, difficilmente realizzabile.