Federico Lazzerini il consulente Marketing più famoso: "Sono partito da zero, senza una lira"

Partito da Forte Dei Marmi, ha creato i primi e-commerce e svariati Brand quando ancora non era una moda. «Niente è impossibile. Farcela non è una questione di soldi. I Key-Man sono più importanti dei capitali, sono loro che trasformano le idee in realtà.

Federico Lazzerini è uno tra i più importanti consulenti di Marketing e Digital in Italia - inserito nel 2020 nelle classifiche del gigante di economia “Forbes”. Lazzerini gestisce la comunicazione online e le strategie di importanti Celebrity, nuove startup pronte a conquistare il mondo, ed e-commerce con più di un miliardo di visite l’anno sulle sue destinazioni digitali.

Partito in un garage, ha saputo unire due forze opposte, consulenza e Internet. Figlio operai, Lazzerini ha fatto tutto da solo.

Federico Lazzerini cresce in Versilia, terra amica del nostro concittadino Flavio Briatore. Fin da ragazzino si dimostra diverso dagli altri. Determinato, ma pessimo a scuola («volevo essere il capellone che piaceva alle ragazze e amavo creare controversia») è sempre andato controcorrente. Dopo il liceo, tutti i suoi amici si iscrivono all’università, lui si ritira dalla scena scolastica.

Da quel giorno, la sua vita sarà all’insegna dell’intraprendenza. «Quando mi sono ritirato dalla scuola non avrei mai immaginato che 10 anni dopo avrei vissuto una grandiosa avventura imprenditoriale. Ma fin da bambino sapevo che volevo fare qualcosa di mio. Oggi la mia vita si è mescolata completamente al mio lavoro, al punto che una cosa è diventata l’altra. Per questo mi sento un privilegiato: tutte le mattine quando mi sveglio ringrazio il cielo di lavorare per conto mio, perché vado al lavoro con il sorriso sulle labbra, certo con qualche mal di pancia».

Da una cameretta a casa dei tuoi ad essere un super consulente Marketing

Poi impara a muoversi, arrivano le prime chiamate dai big. Per spirito di sacrificio e amore del rischio, decide di collaborare con Marks & Spencer, rivenditore leader specializzato nella vendita di abbigliamento, prodotti per la casa e prodotti alimentari di lusso nel Regno Unito. «In quegli anni lavoravo anche 90 ore a settimana. Volevo imparare tutto quello che potevo e in fretta».

«Confrontarmi con il mercato estero già nel 2015 è stata un’esperienza meravigliosa». Ma vuole fare di più, macina idee di business. «Volevo fare lo startupper e il puro consulente Marketing. Sono partito dal basso, mi sono messo a tavolino e ho unito le due mie grandi passioni: consulenza e Internet».

Nel 2016 si trova ad un bivio, ma con solide basi in testa

«Avevo 25 anni, collaborazioni già buone e un ottimo stipendio, ma volevo creare qualcosa di mio e dare sfogo alla mia creatività. Ho abbandonato il progetto Marks & Spencer e altri piccoli clienti che non mi davano stimoli. Mi sono buttato nella consulenza pura verso audience precise. Dovevo rischiare e quello era il momento giusto». «Non avevo niente. Non avevo soldi, non avevo un cognome importante, non arrivavo dal mondo dei rapporti umani, delle conoscenze, dei fondi. In più dovevo vincere anche lo scetticismo generale cosa che combatto anche oggi».

E proprio oggi Federico Lazzerini è sull'ottima strada. Comincia a muovere i primi interessanti passi nella nostra Montecarlo, visti i collegamenti del mondo Yatch con la sua vicina Viareggio, e la strada da consulente marketing e startupper sembra veleggiare su uno yacht.

Ognuno deve trovare la sua strada

La storia di Federico Marchetti è piena di insegnamenti. «Ma io non voglio essere un modello per nessuno, anche perché non sono nessuno. Sono solamente un sognatore che si è tolto qualche soddisfazione, il bello deve ancora venire».