Dalla musica al cinema, dalle visite guidate alle mostre: Nizza s’invita a casa nostra

Cultivez-vous.nice.fr ( Clicca qui https://cultivez-vous.nice.fr/) è stata creata dal Comune di Nizza, lo scorso marzo, per offrire a tutti l'opportunità di accedere ai contenuti culturali durante un periodo di confinamento.

Il tema della settimana è "Pousser les murs".



Dalla primavera del 2020, la vita sociale è stata interrotta da misure sanitarie: distanziamenti, misure di barriera e spazi abitativi spesso ridotti a quattro pareti. Questi muri sono diventati un nuovo orizzonte , hanno cambiato la nostra concezione dell'interno, reinventandone l'uso.

Su invito del Forum urbanismo e architettura della città di Nizza, artisti e creativi sono stati invitati a esprimere il loro modo di "Pousser les murs" attraverso "mediazioni ottimistiche".