“…E poi ritorna il sereno”, la foto del giorno

In momenti di forte difficoltà, vi sono delle fotografie che aiutano lo spirito, che danno spazio all’immaginazione, che fanno “vivere bene”.

Come questa fotografia scattata da Ghjuvan Pasquale a Nizza, che propone la classica passeggiata sulla Promenade in una tersa domenica di dicembre .

Ieri pioveva, il cielo era coperto dalla nubi, oggi è stata una splendida giornata di sole, con la gente tornata a passeggiare sulla Promenade, con gli stessi pensieri, le tante preoccupazioni, ma anche la voglia di godersi il cielo terso, il mare azzurro e il sole che riscalda.

Fa venire in mente una canzone dei Rokes del 1967 “È la pioggia che va”: un testo beneaugurante che merita di essere riletto.





“Sotto una montagna di paure e di ambizioni

C'è nascosto qualche cosa che non muore

Se cercate in ogni sguardo, dietro un muro di cartone

Troverete tanta luce e tanto amore



Il mondo ormai sta cambiando

E cambierà di più

Ma non vedete nel cielo

Quelle macchie di blu?

È la pioggia che va, e ritorna il sereno



Quante volte ci hanno detto sorridendo tristemente

Le speranze dei ragazzi sono fumo

Sono stanchi di lottare e non credono più a niente

Proprio adesso che la meta è qui vicino



Ma noi che stiamo correndo

Avanzeremo di più

Ma non vedete che il cielo

Ogni giorno diventa più blu

È la pioggia che va, e ritorna il sereno, oh yeah yeah



È la pioggia che va, e ritorna il sereno

Non importa se qualcuno sul cammino della vita

Sarà preda dei fantasmi del passato

Il denaro ed il potere sono trappole mortali

Che per tanto e tanto tempo han funzionato



Noi non vogliamo cadere

Non possiamo cadere più giù

Ma non vedete nel cielo

Quelle macchie di azzurro e di blu?

È la pioggia che va, e ritorna il sereno

È la pioggia che va, e ritorna il sereno, yeah

È la pioggia che va”



L’abbiamo intitolata “…E ritorna il sereno”: queste foto sono in ogni caso una testimonianza dei tempi.

