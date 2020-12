Nuovi servizi per chi vive a Nizza, grazie all’applicazione "Allo Mairie"

"Allo Mairie" è un’ applicazione che può essere scaricata su tutti gli smartphone attiva per quanti vivono a Nizza e per i turisti si arricchisce di un nuovo servizio.

L’applicazione è stata creata con lo scopo di avvicinare il cittadino o il turista al municipio, di agevolarlo nelle informazioni più importanti e…non solo!

Può essere utilizzata per inviare fotografie o segnalazioni su inciviltà o problemi che ognuno riscontra durante la giornata: abbandono di rifiuti, auto che impediscono il passaggio, problematiche varie, pericoli.

E’ sufficiente un clic per inviare fotografie o anche per mettersi direttamente in contatto, telefonicamente, con i servizi municipali.

La novità è che, una volta inviata la segnalazione, potrà essere seguito il suo iter attraverso l’applicazione stessa: appare infatti sullo smartphone la scritta “in corso” o “trattata” con la data dell’intervento da parte dei servizi comunali.

L’applicazione fornisce informazioni sulla vita cittadina, sulle programmazioni dei teatri e dei cinema, sulle feste o sui servizi municipali e sulle condizioni meteorologiche.

Inoltre è aggiornata in tempo reale sulle situazioni del traffico e su eventuali impedimenti che potrebbero generare code o ritardi, così da consentire in tempo di scegliere itinerari cittadini diversi.

Fino ad ora risulta che 10.903 siano le persone che hanno scaricato l’applicazione, mentre 19.785 sono le segnalazioni giunte in municipio.

L’applicazione può essere scaricata gratuitamente ed è compatibile con IOS e Android.