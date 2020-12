Cinque novità a Nicétoile

Cinque novità in previsione delle feste natalizie a Nicétoile: le nuove insegne fra i magazzini di vendita spaziano in diversi settori e vi è spazio anche per un poco di gastronomia italiana.

Delle cinque novità due sono “effimere”. Si tratta di Totor, il famoso cane maculato inserito nella galleria delle opere dell’artista nizzardo Stéphane Bolongaro e Fnac Kids per la gioia dei più piccoli con una marea di giochi e giocattoli anche delle marche più ricercate quali Disney, Harry Potter, Funko, Lego, Barbie.

Gli altri tre nuovi negozi inseriti nella luminosissima galleria sono Causette & Bergamote, ristorante raffinato e molto femminile, Lunicco con i suoi panini italiani e lo Stade niçois de rugby che entra a far parte delle collezioni prêt-à-porter del brand Classic All Black.