Aperto a Vence il Marché de Noël

A Vence ci provano, il Marché de Noël ha aperto i battenti e sarà aperto al pubblico fino al prossimo 2 gennaio 2021, ogni giorno, dalla 10 alle 19.

Castagne, vin chaud, dolci, cioccolato, frittelle: un tentativo di convivere con il virus nel rispetto delle norme di distanziamento fisico e dell’obbligo della mascherina.



E’ una tradizione, questa, alla quale Vence non è voluto venire meno, anche se le precauzioni sono tantissime e i controlli meticolosi.

Il Marché si trova in Place du Grand-Jardin e costituisce senza dubbio un richiamo anche per i commerci che si affacciano sulla piazza e nelle strade limitrofe.



Un modo per augurare Buone Feste, cercando di coniugare la magia del Natale con l’emergenza nella quale stiamo vivendo.



Una scelta, quella operata a Vence, che va in contro tendenza con quelle di altre località del Dipartimento delle Alpi Marittime: città come Nizza e Cagnes sur Mer hanno cancellato questo tipo di manifestazioni, a Vence invece, il ternino circola con i suoi passeggeri e cerca di portare un po’ di buon umore…se possibile.