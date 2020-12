Catherine Ségurane resiste al confinamento (Video)

Un’eroina costretta al confinamento dal Covid, lontana dai suoi concittadini, incapace di proteggerli ed anche di indicare, nel Vieux Nice, il luogo ove giunse la palla di cannone sparata contro la città.

Le gesta di Catherine Ségurane sono di quelle che toccano le corde della città, che la coinvolgono più volte all’anno e che si tramanda senza mai essere scalfita.

Poi il Covid la costringe a tacere, a smettere gli abiti dell’eroina.

A Nizza qualcuno non c’è stato ed ha trasferito l’eroina sul web, ricordandone le gesta stando a casa propria.

Si tratta di Stan e Sylviane Palomba, responsabili del gruppo folkloristico Nice la Belle, che hanno trasformato in palcoscenico il terrazzo di casa loro, si sono collegati con le reti sociali ed hanno raccontato, a modo loro, la storia dell’eroina nizzarda.

Evento che Montecarlonews non si è lasciato sfuggire.