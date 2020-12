Un abete “insolito” di fronte al Negresco (Foto)

Di fronte al Negresco, sulla Promenade des Anglais, vi è un albero di Natale: è diverso dagli altri .



Se lo si guarda bene verrebbe voglia di definirlo “confusionario” o almeno “insolito”: sui suoi rami, oltre alle palline colorate, vi è un po’ di tutto.

Per il terzo anno trova posto in uno degli angoli più suggestivi e fotografati di Nizza ed è a disposizione dei passanti che possono appendervi qualunque oggetto o lasciarlo a terra sulla Promenade dove già vi sono alcuni peluches.



Simboli diversi per testimoniare solidarietà e vicinanza alle vittime dell’attentato che, nel 2016, ha insanguinato la Promenade des Anglais.



Ad ideare “le sapin des Anges” è stato Louis Baudoin, un provetto bagnino nizzardo, ora in pensione, che si augura che passanti, ciclisti, turisti e nizzardi si fermino un instante, ammirino l’albero addobbato con tanti oggetti diversi e lascino a loro volta un ricordo arricchendolo e personalizzandolo ancora di più.

O scrivano un messaggio inserendolo nella buca delle lettere che è posta vicino all’abete.



Tutti i messaggi saranno consegnati al municipio e formeranno un’antologia di pensieri rivolti a chi cercava un momento di allegria in una calda notte di luglio ed ha perso la vita sotto le ruote di un camion lanciato a folle velocità contro persone inermi e innocenti.