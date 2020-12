Agricoltura sostenibile: la chiave di volta della nostra alimentazione

L’agricoltura esiste praticamente da sempre ma dalla sua nascita, collocata circa 10.000 anni fa, questa è profondamente mutata rispetto alle tecniche impiegate e ai risultati ottenibili al giorno d’oggi. Tutti noi viviamo in un’epoca strana, caratterizzata dalla necessità di arrestare il declino ambientale attraverso i concetti di sostenibilità ed ecologia. Per ciò che riguarda l’agricoltura e l’allevamento, quindi, stiamo parlando di una scelta di produzione in grado di garantire il futuro alle generazioni che verranno. Per questo quando acquisti vegetali dovresti iniziarti a chiedere da dove provengono e quali sono le tecniche impiegate per produrli. Questa accortezza ti aiuterà a portare in tavola prodotti salutari, coltivati nel rispetto dell’ambiente e delle specie allevate. Per esempio acquistando il minestrone surgelato della Valle Degli Orti avrai sempre la certezza di portare a casa un alimento sano, privo di ingredienti chimici e tossici per la salute e realizzato con tecniche di agricoltura sostenibile certificate, dalla terra al packaging.

Perché scegliere prodotti sostenibili?

La sostenibilità dell’agricoltura è quindi la chiave di volta della nostra alimentazione, fin troppo messa a rischio dall’impiego di fertilizzanti, pesticidi e aromi. Per avere la certezza di alimentarti con ingredienti sani, quindi, occorrerà controllare l’etichetta e selezionare le aziende che si impegnano realmente a impiegare tecniche di produzione per garantire la salute delle persone, dei lavoratori coinvolti e dell’ambiente. Le motivazioni per cui è preferibile scegliere questo genere di prodotti, quindi, riguardano noi e tutto ciò che ci circonda. Ecco perché un piccolo cambiamento a tavola può significare una grande svolta sul mercato e sul settore produttivo alimentare.

Cos’è l’agricoltura sostenibile

Nello specifico quando acquisti un minestrone surgelato ottenuto da agricoltura sostenibile stai portando a casa un mix di verdure di stagione cresciute nel rispetto della specie vegetale, dell’ambiente e di chi collabora al processo produttivo. I principi cardine dell’agricoltura sostenibile sono stati definiti dalla FAO (Food & Agriculture Organization) e sono sostenuti dall’ONU e da tutte le nazioni che ne fanno parte. Nello specifico l’agricoltura sostenibile consente di aumentare i livelli di produttività in termini di risorse, costi di gestione e occupazione con tecniche meno inquinanti. Questo consente di ridurre l’impatto ambientale delle lavorazioni, proteggendo le risorse naturali e favorendo la conservazione dell’ambiente. In questo modo anche le riserve di acqua sono protette e messe al sicuro dalle contaminazioni, innescando una crescita economica a 360 gradi. Chiaramente il tutto avviene e decorre nel rispetto delle norme di governance che devono restare al passo con i tempi e mantenersi aggiornate per rispettare gli impegni internazionali in materia di agricoltura sostenibile.

Innovazione e tutela ambientale

Affinché tutto questo sia possibile la FAO ha anche chiarito con un documento promosso allo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite in cui individua come prioritaria la digitalizzazione dell’agricoltura. Affinché una azienda possa convertire la propria agricoltura in modo sostenibile, quindi, occorre implementare quelle che sono state definite come “agricoltura smart” o “agricoltura 4.0”. Questo mondo di tecnologie e ottimizzazioni consente di geolocalizzare, monitorare, ottimizzare e gestire i processi produttivi, calcolando in modo automatizzato variabili e margini. L’agricoltura digitalizzata permette alle aziende di promuovere processi di precisione, capaci di calibrare tecniche e risorse. In questo modo è possibile minimizzare gli sprechi e ridurre le perdite economiche ottenendo migliori risultati di produzione. In conclusione, l’agricoltura sostenibile supportata dalle nuove tecnologie digitali garantisce miglioramenti sulla salute delle persone, sulla qualità della vita, sulla tutela del pianeta e persino del mercato economico. Scegliere prodotti sostenibili è diventata una responsabilità di ognuno di noi grazie alla quale possiamo davvero iniziare a fare la differenza.