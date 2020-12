Il Principato diventa parte attiva nel settore degli eSports

Il Principato di Monaco nel periodo natalizio ha deciso di arricchire la sua offerta di eventi per abbracciare più interessi possibili, non ci saranno solo eventi culturali in senso classico e Formula 1, ma anche un nuovo evento ludico: il Monaco Gaming Show. Un grande torneo per amatori, professionisti e semiprofessionisti di eSport, con particolare riferimento alla Rocket League (videogioco di calcio) e Fortnite (videogioco di battaglia).

L’intento della manifestazione è quello di riuscire a fare emergere Monaco come una realtà di rilievo nel mondo degli eSport che hanno ricavi pubblicitari molto alti, ben 584 milioni di dollari nel 2020 . Numeri dovuti anche all’impatto della pandemia sul mercato.

“Il nostro obiettivo con il Monaco Gaming Show è produrre un puro evento di esport che possa crescere esponenzialmente ogni anno e portare il Principato di Monaco in cima alla scena esportiva” ha dichiarato Louis Ducruet, Presidente della Monaco Esports Fédération (fondata nel 2017 e ora unita alla IESF (International Esports Federation).

Un obiettivo, questo del Presidente Ducruet, condiviso anche da Nicecactus, la piattaforma di competizione di gaming da più di un milione di iscritti, che ospiterà il Monaco Gaming Show.

"La sinergia insita in questa collaborazione è per noi chiarissima: diffondere a livello globale un evento spettacolare”. Ha dichiarato Mike Hessabi, CEO di Nicecactus.

Per partecipare al torneo bisogna passare le selezioni che si svolgeranno online, da remoto. Un’attività sportiva vera, che in realtà richiede ore di pratica quotidiana di fronte a monitor da gaming per avere il massimo dall’alta risoluzione di PC e consolle per familiarizzare con i giochi e allenare corpo e mente alla necessaria reattività.

Una volta superate le estenuanti selezioni, si passa alle finali del Monaco Gaming Show: un giorno per i giocatori di Fortnite e il giorno dopo per quelli di Rocket League. Una fase nella quale si sfidano giocatori di tutto il mondo, collegati a distanza alla piattaforma Nicecactus.

Il premio in palio è di 20.000 euro per ogni videogioco. Solo i professionisti potranno vincere il denaro, per i concorrenti amatoriali resta solo la possibilità di poter sfidare i migliori giocatori internazionali e aumentare la visibilità personale.

Al maxi evento del mondo degli eSport è stata annunciata anche la presenza di influencer ed esperti di fama mondiale. Ancora non sono stati definiti i nomi, ma c’è una vasta scelta. Infatti nel mercato del gaming ci sono giovani (e meno giovani) che con i loro canali social hanno numeri da capogiro. Pensiamo a Francisco José Gómez Serrano (FuryDroiid), 15 anni e 81 milioni di follower nel suo canale youtube.

Oppure Ninja, con 16 milioni follower su youtube e 7 milioni su instagram, è uno dei campioni mondiali di Fortnite, tanto che molti ritengono che la fortuna del videogioco sia attribuibile a lui. Nel 2014 aveva subito un danno alla vista, ma è ritornato, più forte di prima.

Il “Monaco Gaming Show” si annuncia un evento che potrebbe davvero far diventare il Principato un punto di riferimento degli eSport.