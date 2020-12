La haute couture di Francia conferma gli eventi di gennaio

Sarà il piano di vaccinazione transalpino già ben pianificato, sarà che la Francia è sinonimo di moda e lusso, fatto sta che a Parigi è già tutto pronto per la prossima sfilata. Un calendario perfettamente in linea con le previsioni statistiche, che preannunciano un rialzo delle vendite nel 2020 del settore dell’haute couture.

Le sfilate

Dal 19 al 24 gennaio si svolgeranno le sfilate uomo, mentre nell’ultima parte del mese, dal 25 al 28 ci sarà quella della couture. Si prevede una grande partecipazione, visto quanto accaduto con la precedente Fashion Week di settembre / ottobre che ha svelato le collezioni primavera / estate per il 2021.

Con un’implementazione digitale che ha permesso di seguire le sfilate a milioni di persone, causa covid, la Paris Fashion Week ha avuto sui canali social (instagram, facebook) e su Canal+ e Google, ben 153,5 milioni di visualizzazioni.

Launchmetrics, piattaforma che connette il mondo del digital alla moda e realizza campagne marketing virali, ha collaborato con la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (nota fino a giugno 2020 come Chambre Syndacale) per l’ultima settimana della moda parigina, riscontrando un impatto mediale dell’evento haute couture di ben 123 milioni di dollari. Ma non solo, sul sito istituzionale sono stati registrati 230 mila visitatori e 606 mila visualizzazioni.

L’impatto digital della moda sulla società

I numeri rilevati dalla “Fédération de la Haute Couture et de la Mode” sul digital vanno ad inserirsi nel quadro più ampio dell’attenzione per il benessere, la cosmesi, il beauty, che sta raggiungendo fasce sempre più ampie di utenza. Il mercato della cosmesi in Italia - che ha un fatturato di 11,7 miliardi l’anno ( report 2019 ) ha registrato un aumento del 2.8%. Perché questo interesse?

Ce lo spiega Veronica Lotta, autrice sulle pagine di SuperBelle : “L’impatto sulla distribuzione va inserito nell’ambito dei social e della comunicazione, che sono ormai dei veri e propri canali per beauty e moda. Il trend in corso promosso dagli influencer è una cura del benessere quotidiano per ogni età e sesso: dallo shampoo e la crema per il bambino, alla crema antismagliature, dall’antirughe al trucco. La cura di sé è per tutti, anche e soprattutto quando ispirata da eventi mondiali come le Fashion Week”.

Gli influencer diventano dunque un ponte tra eventi di rilievo internazionale per esperti del settore e le persone comuni che dai social li ascoltano e imparano grazie a loro, ad approcciarsi al beauty e all’haute couture.

La funzione del digital in quest’ambito è stata sdoganata per la prima volta da Chiara Ferragni, che per prima ha iniziato a raccontare il mondo patinato della moda con uno sguardo social e più adatto alle persone comuni. Dal suo esordio ad oggi, sono milioni gli influencer che ogni giorno riescono ad avvicinare alla moda e al beauty un pubblico più ampio. Una rivoluzione che ha ringiovanito un settore altrimenti paradiso di pochi.