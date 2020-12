Per Natale la città di Saint-Raphaël accende le luci, anche se non ci saranno i fuochi artificiali

La Città di Saint-Raphaël si è accesa con mille luci e svela un "itinerario natalizio" da scoprire con la famiglia.

Il pubblico potrà così camminare da solo o con la propria famiglia in una magica passeggiata per il centro città e per i quartieri alla scoperta delle magnifiche luminarie e decorazioni sparse per la città e i suoi quartieri.

Per accogliere grandi e piccini in un'atmosfera magica, Saint-Raphaël propone anche una serie di intrattenimenti anche se non ci saranno i fuochi d'artificio, ma la città brillerà di luci.

Tutte le info su www.ville-saintraphael.fr