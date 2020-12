"Cannes Resilience" è il piano per recuperare il 60% di affari persi nel turismo

Le conseguenze sanitarie ed economiche del Covid-19 stanno avendo un forte impatto sul settore turistico, le cui entrate turistiche internazionali complessive, da gennaio ad agosto 2020, hanno registrato una perdita di 18,8 miliardi di euro rispetto al 2019 (-46, 8%), secondo la Banque de France.

Di fronte a questa crisi senza precedenti, la città di Cannes e il suo Palais des Festivals et des Congrès stanno attuando una nuova strategia chiamata "Cannes Resilience".

L'obiettivo: adottare un approccio collettivo per arginare questa spirale negativa al fine di salvare e rilanciare il turismo d'affari e di piacere.

“La crisi che stiamo attraversando è un disastro economico e sociale. Inoltre accelera il cambiamento e ci spinge ad agire ancora più velocemente e con più forza per concretizzare iniziative impegnate e strategiche, soprattutto per quanto riguarda l'ambiente e la trasformazione digitale del turismo. La strategia di Cannes Resilience risponde in modo concreto e concertato alla nostra ambizione di affrontare le sfide di oggi, attraverso l'innovazione e gli investimenti mirati. Siamo pronti a lavorare, pronti a rilanciare l'economia del turismo a Cannes, pronti ad accogliere il mondo come abbiamo sempre saputo fare e come dobbiamo, poiché le questioni economiche, sociali e umane che da essa dipendono sono essenziali. " David Lisnard, sindaco di Cannes.

Un approccio collettivo e propositivo essenziale La Città di Cannes e il suo Palais des Festivals et des Congrès stanno organizzando un'ampia consultazione che riunisce, tramite videoconferenze dal novembre scorso, i socioprofessionali di Cannes in gruppi di lavoro su temi strategici. La riflessione è arricchita dall'intervento di esperti esterni e coordinata dallo studio MKG Consulting. Un forte desiderio di consentire ai professionisti del settore di prendere parte alle future direzioni di rilancio della Destinazione.



"Chiediamo ai nostri clienti, organizzatori di eventi e clienti dei nostri clienti, perché è essenziale basare il nostro pensiero sulle loro reali esigenze. Questa consultazione si basa sul feedback delle esperienze sul campo e supportata da uno studio sulla concorrenza internazionale. »Specifica Didier Boidin, Direttore Generale del Palais des Festivals et des Congrès de Cannes.

Un obiettivo chiaro: salvare e rilanciare il turismo d'affari e di piacere La crisi sanitaria del Covid-19 ha determinato cambiamenti nei comportamenti di consumo dei clienti turistici, un netto arresto delle presenze internazionali, un calo del fatturato e una serie di incertezze sul futuro del settore. turistico.

Il volume dei pernottamenti è diminuito del 60% in Costa Azzurra, tutti i tipi di alloggio combinati, da gennaio a fine ottobre 2020 (rispetto al 2019). Per il Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, la cancellazione di eventi nel 2020 ha comportato un calo del fatturato del 73%, ovvero una perdita di entrate complessive di quasi 700 milioni di euro, pari a 400.000 pernottamenti. meno affari nella zona di Cannes. In questo contesto, la strategia "Cannes Resilience" mira a stabilire un quadro di lavoro prospettico a breve termine sull'attrattiva e l'influenza della destinazione di Cannes. Una strategia aperta a tutte le parti interessate per determinare collettivamente il posizionamento di Cannes come territorio in prima linea nell'ospitare eventi post Covid-19. Sarà oggetto di un ritorno previsto per la fine del primo trimestre del 2021.

"La riflessione collettiva" Cannes Resilience "dovrebbe consentire di far emergere una nuova ragion d'essere per l'intera destinazione, con nuove soluzioni per fare di Cannes un territorio di impatto positivo. Questa crisi è anche un'opportunità per riposizionarci in un momento in cui tutti gli standard vengono messi in discussione. »Jean-Michel ARNAUD, Presidente SEMEC