Villeneuve Loubet celebra i "santoun", ecco il presepe provenzale e la festa

I "santoun", "piccoli santi" in provenzale, tornano a Villeneuve Loubet che è la vera e propria vetrina del know-how dei santonniers, la tradizionale Fête des santons si svolgerà da venerdì 11 a mercoledì 16 dicembre nella sala Joseph Donon.

Un'opportunità per iniziare o completare il tuo vivaio. Saranno presenti i membri della Confraternita Nazionale dei Mestieri d'Arte di Santon e condivideranno la loro passione per questi "piccoli santi" in terracotta, ceramica, ciottoli e persino raku.

8 espositori: santonnier, creatori e oggetti di scena da tutta la Francia condivideranno la loro passione presentando alcune delle loro creazioni. Appuntamento per la 5a edizione della Fête des Santons, secondo il protocollo sanitario.



Entrata gratis Dall'11 al 16 dicembre, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:00 Fine settimana senza interruzioni dalle 10.00 alle 18.00 Camera Joseph Donon a Villeneuve Loubet