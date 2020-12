Reazione a catena: un automobilista viene fermato a Nizza e…

La notizia apparsa in queste ore su diversi giornali e sulle reti sociali merita di essere raccontata se non altro per sottolineare come una disattenzione possa scatenare una sorta di effetti che sarà interessante scoprire quanto costeranno, in termini di prigione e di ammende, al protagonista.

I fatti

Intorno a mezzogiorno, sulla Route de Saint-Antoine, una strada dell’Ovest di Nizza che conduce all’Ospedale l’Archet dove sono ricoverati molti malati di Covid e quindi è sufficientemente percorsa e controllata dalle forze dell’ordine, un automobilista procede in maniera da attirare l’attenzione da parte di una pattuglia della Police Municipale di Nizza che lo ferma.



Alla richiesta della patente, gli agenti fanno la prima scoperta, l’autista ne è sprovvisto, in compenso pare abbia “alzato il gomito” parecchio oltre il consentito.



A questo punto viene effettuato un controllo sul veicolo e vengono rinvenute 8 bustine di cocaina e circa 500 euro in contanti.



Intanto dalla centrale, ove sono stati trasmessi i dati della persona controllata dagli agenti, emerge che lo stesso è inseguito da un “foglio di ricerca” perché deve scontare sei mesi di reclusione.