Insetti, mosche, zanzare? La soluzione è qui

Sul mercato è possibile trovare delle bellissime zanzariere in diversi formati e con svariate caratteristiche a seconda degli usi e dei gusti personali, ideali per ambienti di uso privato e per attività di natura commerciale, si adattano alle esigenze offrendo una pronta soluzione. Un servizio reso al cliente per affrontare la bella stagione e poter godere delle calde estati senza la paura che aprendo la finestra dalla stessa possano subentrare fastidiosi insetti o zanzare che come si sa sono un vero incubo d'estate. Le zanzare o gli insetti rappresentano un fastidio non solo per il ronzio ma anche perché in alcuni casi una puntura può risultare letale per chi è allergico. A seguire una guida estesa sulle zanzariere plissettate, caratteristiche, modalità di scelta, funzionalità e vantaggi.

Caratteristiche

Le zanzariere rappresentano un elemento importate, soprattutto se si tratta di un'area caratterizzata da un forte afflusso di insetti e zanzare soprattutto nel periodo estivo. Questo impone a causa del clima l'esigenza per privati e gestori di attività di munirsi delle stesse per affrontare la bella stagione e mantenere il passaggio dell'aria nelle abitazioni e nelle attività commerciali necessario soprattutto quando la calura è intensa. Se ne trovano di diverse tipologie da adattare con caratteristiche secifiche a seconda che si tratti di ambienti privati o commerciali. Tanti tipi e prezzi, dai kit a quelle su misura alle plisettate.

Come scegliere il modello giusto

La scelta della zanzariera implica una valutazione attenta di una serie di variabili, in primo luogo bisogna prestare attenzione alla misura, se scegliere kit o optare per quelle su misura. In base alle aperture è possibile adottare kit, ma in altri non è possibile in quanto alcune aperture hanno dimensioni non regolari o standard per cui è necessario ordinarle su misura. Oltre alla variabile della misura è possibile scegliere il modello e optare su quelle plisettate, si tratta di una forma alternativa con un sistema innovativo acquistata da chi preferisce uno stile non tipicamente tradizionale, che consente non solo il filtraggio dell'aria ma anche il passaggio più fluido delle persone, soprattutto quando le stesse sono applicate su porte finestre.

Vantaggi

Avere una zanzariera comporta notevoli vantaggi, una scelta ideale per chi non vuole passare l'estate chiuso in casa o avere clienti insoddisfatti per la presenza di zanzare e insetti. Sono caratterizzate da piccoli fori che non consentono il transito di insetti e zanzare perché più piccoli della loro grandezza, ma allo stesso tempo tali da consentire permettono il filtraggio dell'aria che altrimenti non avverrebbe con una finestra chiusa. Il ricambio dell'aria è importante in qulasiasi stagione per tutti gli ambienti. Se da un lato non consentono il passaggio di insetti e zanzare, sono realizzate in modo da consentire il passaggio delle persone, soprattutto quando applicate su porte finestre. In base alla tipologia scelta non implicano particolari problemi di manutenzione, tuttavia, devono aderire perfettamente alla finestra per risultare funzionali allo scopo. I vantaggi sono davvero tanti perché le stesse, in primis, consentono di godere della luce naturale senza dover patire la presenza degli insetti e delle zanzare. Altresì, favoriscono il passaggio dell'aria in una stagione in cui il caldo non permette di stare chiusi in casa, soprattutto dove l'afa è davvero terribile nei mesi estivi.

Conclusione

Le zanzariere plissettate rappresentano uno strumento utile e funzionale non eccessivamente costoso e facile da impiegare all'evenienza.