Il “Potager de la Fantaisie” augura Buon Natale… a modo suo (Video e foto)

Il segno del Natale giunge da Saint Isidore a Nizza dove il gruppo Loisirs Créatifs del Potager de la Fantaisie proporrà, il sabato al mercato del quartiere, le proprie creazioni.

Prodotti fatti a mano, con l’abilità e l’amore delle “mamie” pensando agli altri e compiendo gesti di solidarietà e di altruismo.

Una splendida opportunità per un Natale che sarà diverso, ma non nelle sue profonde radici che continuano a toccare il cuore e a muovere gli spiriti liberi e aperti di chi pensa al prossimo.

Le foto e il filmato che ci propone Patrizia Gallo sono di quelli da conservare nella memoria, come perle di periodo che sta trasformando gli esseri umani, non sempre in meglio.

Per una settimana presso “Les Amazones”, Jardin des Saveurs, 195 chemin de la Ginestière Nizza et " Fraicheur Saveurs", 337 avenue Sainte Marguerite Nice sarà possibile ammirare ed anche acquistare gli oggetti realizzati dalle “nonne” del Potager de la Fantaisie ed anche ammirare il calendario 2021 dedicato alle donne in Europa.