“Motociclisti: equipaggiatevi così”, le indicazioni della Prefettura

Nei mesi invernali essere visti è importante, soprattutto se si è a bordo di una rombante due ruote.

Come è importante indossare un equipaggiamento che protegga dalle cadute che le strade, rese scivolose dalla pioggia, sicuramente facilitano.

La Prefettura delle Alpi Marittime ha mobilitato le pattuglie lungo le strade più frequentate dalle moto, ma non si è limitata a questo, con una fotografia postata sul proprio sito e sui social ha ricordato quale debba essere l’equipaggiamento obbligatorio per quanti, in sella alle due ruote, percorrono le strade francesi.

Si va dal casco (possibilmente integrale) di colore chiaro e riflettente sul retro, dalla pettorina ad alta visibilità ai guanti omologati.