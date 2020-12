Un regalo originale, made in Nice? Le due boutique “La Maison de Nice” hanno quello che cercate

La corsa ai regali di Natale è in corso... Trovare il dono giusto è spesso un rompicapo: per quanti vogliono effettuare un regalo personalizzato che abbia quale riferimento la capitale della Costa Azzurra è possibile recarsi anche presso le due boutique della Maison de Nice, alle quali è stato riconosciuto il marchio Confiance Sanitaire, importante in tempi di pandemia.

Le due boutique “La Maison de Nice” sono situate alle porte del Vieux-Nizza e nel centro commerciale Nicétoile, con la funzione di valorizzazione e promuovere il patrimonio immateriale di Nizza.

Alcune proposte : Candele “Buoni Calèna” per decorare la casa, luce notturna per la stanza del piccolo, berretto #ILOVENICE per tutta la famiglia, tazze, gioielli, sapone, foto, mascherine, poster, felpe, grembiuli, libri, giochi.

Inoltre prodotti eleganti frutto della collaborazione con i designer di Nizza: La Boulisterie, la Chaise bleue, les éditions Giletta, les Galets de Nice, Maison Jaune, Nomada Bijoux, Sapone & sens, Anisette Design, Mouche cousue, Marmotine, Véronique Miahle, les bulles d’Ysae.

Oggetti adatti a tutte le esigenze e per tutte le tasche che consentono di distinguersi con un regalo personalizzato e di valorizzare il patrimonio e il savoir-faire locale.

I prodotti enogastronomici del " Goût de Nice ", che assicurano la distribuzione e la promozione della produzione degli agricoltori del territorio si trovano anche nel negozio di Nicétoile, prodotti di alta qualità, praticamente a chilometri zero