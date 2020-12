Dalla danza alla ginnastica, dalla musica al patrimonio: la città di Nizza “riempie” le ore di confinamento, l’importante è stare a casa (Video)

Musée Nassena a Nizza in un video

Che fare a casa durante il confinamento?

Una delle risposte a questa domanda giunge dal servizio Senior della città di Nizza che cura una serie di video che aiutano a trascorrere il tempo dedicandosi anche ad attività utili per la salute e per mantenersi in forma.

Tutto gratuito a prova di clic .



Ecco le proposte della settimana



PATRIMONIO

Visita guidata e “privata” al Musée d'archéologie de Cimiez

Situato a Nizza sulla collina di Cimiez, questo museo è dedicato alla storia antica e all'antica città romana di Cemenelum ...





SPORT

Scaldiamo i muscoli con Laurie che propone una nuova lezione di zumba





SPORT

MUSICA

Lezione di ginnastica suipresentata da JimmyNicolas, cantante e insegnante di canto, ideatore di spettacoli, propone una canzone per pianoforte e interpreta "".

LETTERATURA

CULTURA

CUCITO

Isabelle, insegnante di teatro e attrice, legge un estratto dallaNelson Nelson e Winnie Mandela si sposarono nel 1958, nonostante l’opposizione del padre. Fu arrestato per le sue azioni contro l'apartheid e condannato nel 1964 all'ergastolo. Tuttavia, è stato rilasciato dopo 27 anni di prigione e ha vinto il Premio Nobel per la Pace nel 1993.Sulle tracce del nizzardo, il maestro del blu ...Alla scoperta della brevissima, ma intensa carriera attraverso un magnifico reportage!Corso di cucito sulle

ARTE FLOREALE

Ci stiamo avvicinando alle feste di fine anno: Martine, docente di Arte Floreale alla Maison des Seniors du Ray, suggerisce come creare una





VISITA PRIVATA DI VILLA MASSÉNA